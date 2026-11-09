Трагедия в Камышевахе: из-под завалов уже вытащили 55 тел погибших

Спасатели уже извлекли 55 тел из-под завалов в Камышевахе после авиаудара. Личности 30 погибших полиция уже установила.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины.
Идентификацией погибших занимаются полицейские центра розыска лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах.
Спасательным работам мешают росийские дроны. Они постоянно атакуют силовиков и работающую на месте технику.
Полицейские антидроновые отряды прикрывают локацию огнем. Работы продолжаются.
Как сообщало РБК-Украина ранее,число погибших в Камышевасе возросло до 40 человек , а еще более 30 могут находиться под завалами.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что россияне выпустили девять авиабомб: сначала по людям, пришедшим за гуманитарной помощью, а затем по спасателям и полицейским.
Также РБК-Украина писало, что 58 человек считались пропавшими без вести после удара.
Начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин назвал его самым массовым по числу погибших в области почти пять лет полномасштабной войны.