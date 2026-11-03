ua en ru
Вт, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Наймасовіший обстріл за весь час війни: у Комишувасі під завалами шукають 58 людей

20:52 03.11.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Наймасовіший обстріл за весь час війни: у Комишувасі під завалами шукають 58 людей Фото: Комишуваха після ворожих авіаударів (t.me/dsns_telegram)
Додати як бажане джерело в Google

Внаслідок російського удару по Комишувасі Запорізької області 31 людина загинула, ще 58 вважаються зниклими безвісти. Ворог безпілотниками заважає розбирати завали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

"Комишуваха пережила наймасовіший за кількістю загиблих російський обстріл у Запорізькій області за майже п’ять років повномасштабної війни. Відомо про 31 загиблу людину. 20 із них поки не вдалося впізнати. Триває ідентифікація. 58 людей вважаються зниклими безвісти", - зазначив він.

Семікін розповів, що п’ятеро поранених отримують необхідну медичну допомогу, за їхні життя та здоров’я борються медики.

"Рятувальники продовжують розбирати завали. Це надзвичайно складна та небезпечна робота. Ворог посилив атаки безпілотниками на місце трагедії. Через повітряні загрози пошукові роботи доводиться постійно зупиняти", - повідомив начальник ОВА.

Він підкреслив, що кожна сім'я буде забезпечена фінансовою допомогою на поховання і отримає повний супровід в оформленні всіх необхідних документів.

Нагадаємо, в понеділок, 2 листопада, країна-агресорка двічі вдарила авіабомбами по Комишувасі. Під удар потрапили школа, де роздавали гуманітарну допомогу, а також укриття.

За словами президента Володимира Зеленського, російські окупанти знали, що в цьому місці кожного тижня видають допомогу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Запорізька область Війна в Україні Дрони
Новини
Знову буде історична лекція. Зеленський відреагував на ідею дзвінка Путіну
Знову буде історична лекція. Зеленський відреагував на ідею дзвінка Путіну
Аналітика
Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці: як псевдомедик і соцмережі створили скандал із Нацгвардією
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Конфлікт у Петропавлівській Борщагівці: як псевдомедик і соцмережі створили скандал із Нацгвардією