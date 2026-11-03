Наймасовіший обстріл за весь час війни: у Комишувасі під завалами шукають 58 людей

Внаслідок російського удару по Комишувасі Запорізької області 31 людина загинула, ще 58 вважаються зниклими безвісти. Ворог безпілотниками заважає розбирати завали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

"Комишуваха пережила наймасовіший за кількістю загиблих російський обстріл у Запорізькій області за майже п’ять років повномасштабної війни. Відомо про 31 загиблу людину. 20 із них поки не вдалося впізнати. Триває ідентифікація. 58 людей вважаються зниклими безвісти", - зазначив він.

Семікін розповів, що п’ятеро поранених отримують необхідну медичну допомогу, за їхні життя та здоров’я борються медики.

"Рятувальники продовжують розбирати завали. Це надзвичайно складна та небезпечна робота. Ворог посилив атаки безпілотниками на місце трагедії. Через повітряні загрози пошукові роботи доводиться постійно зупиняти", - повідомив начальник ОВА.

Він підкреслив, що кожна сім'я буде забезпечена фінансовою допомогою на поховання і отримає повний супровід в оформленні всіх необхідних документів.