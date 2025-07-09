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У Херсонській області російський дрон забрав життя однорічного хлопчика: в ОВА показали фото

Фото: росіяни вдарили по приватному будинку в Херсонській області (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 9 липня, вдень вдарили по селу Правдине в Херсонській області. Унаслідок атаки загинув хлопчик, якому був лише рік і два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна в Telegram.

"Ці дитячі іграшки, розкидані вибуховою хвилею, належали Дмитрику, якому був лише рік і два місяці. Сьогодні його вбила росія - безжально і цілеспрямовано", - написав Прокудін.

 

Фото: наслідки удару по селу Правдине (t.me/olexandrprokudin)

За його словами, росіяни вдарили по приватному будинку в селі Правдине, де дитина перебувала зі своєю прабабусею.

Очільник ОВА висловив співчуття родині загиблого хлопчика та пообіцяв помсту окупантам.

Росіяни завдають ударів по дітях

Нагадаємо, у квітні російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Ракета розірвалася біля дитячого майданчика.

Як з'ясувалося пізніше, російська балістика була з касетною бойовою частиною - щоб спричинити більше жертв серед мирного населення.

Унаслідок удару загинули дев'ятеро дітей. В ООН назвали це наймасовішим убивством дітей від початку повномасштабної війни.

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Херсонська областьВійна в УкраїніДітиАтака дронів