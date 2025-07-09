В Херсонской области российский дрон унес жизнь годовалого мальчика: в ОВА показали фото

"Эти детские игрушки, разбросанные взрывной волной, принадлежали Диме, которому был всего год и два месяца. Сегодня его убила россия - безжалостно и целеустремленно", - написал Прокудин.

Фото: последствия удара по селу Правдино (t.me/olexandrprokudin)

По его словам, россияне ударили по частному дому в селе Правдино, где ребенок находился со своей прабабушкой.

Глава ОВА выразил сочувствия семье погибшего мальчика и пообещал месть оккупантам.