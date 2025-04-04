Удар РФ по Кривому Рогу: ракета вибухнула у повітрі біля дитячого майданчику

Російські окупанти ввечері, 4 квітня, атакували Кривий Ріг балістикою. Ракета, через яку загинули і постраждали багато людей, вибухнула у повітрі.

Про це заявив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Ракета вибухнула в повітрі. Це такі спеціальні ракети з повітряним підривом, щоб більше постраждало людей. Клята р*сня запустила її в центр житлового масиву поруч з дитячим майданчиком. Діти загинули на або біля дитячого майданчика. В лікарнях 39 людей зараз, лікарі боряться за їхні життя, є важкі, на жаль, є дуже важкі і є діти", - йдеться у повідомленні.

Також він уточнив, що внаслідок атаки пошкоджено 29 багатоповерхових будинків. У декількох відключили газ, відновлювати цей момент будуть завтра зранку. Крім того, розгорнуто штаб допомоги.

"Ми буквально через годину розгорнули штаб допомоги людям, надається допомога будівельними матеріалами. Приймаємо заяви на допомогу, ми нікого не залишимо в біді, ми кожному надамо матеріальну допомогу, щоб він міг відновити свою домівку. Зараз головне - це боротися за життя наших людей в лікарнях. Штаб буде працювати цілодобово", - повідомив Вілкул.

Також він опублікував фото, де російські ЗМІ цитують Міноборони РФ. Там вчергове брешуть, що удар був завданий по місцю проведення наради з командирами з'єднань ЗСУ і західними інструкторами.

"Пі**ри знову марять про штаби НАТО на дитячому майданчику. І це не зад**чений якийсь військовий канал, а офіційне орківське медіа", - написав Вілкул.