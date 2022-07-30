Трагедия в Еленовке: что говорят в Украине и мире об очередном теракте России

Еленовка, оккупированная россиянами, стала местом содержания украинских военнопленных. Утром 29 июля оккупанты заявили о взрыве в СИЗО, цинично обвинив в этом Украину.

Подробнее о том, что известно на данный момент о теракте в Еленовке - в материале РБК-Украина .

Что известно на данный момент:

Россияне опубликовали списки погибших, Украина проверяет.

Украина призывает ООН и Красный Крест к реакции.

Омбудсмен хочет проверить колонию в Еленовке.

ISW: Повреждения в колонии Еленовки не характерны для HIMARS.

Что произошло

В колонии в Еленовке оккупанты удерживали украинских военных пленных, в том числе и защитников "Азовстали", которые добровольно сдались, под гарантии ООН и Красного Креста. Россияне заявили, что Украина якобы ударила по колонии из HIMARS. В результе взрыва погибли и получили ранения десятки украинских военнопленных. При этом, никто из сотрудников колонии не пострадал.

Россияне, в частности, заявляли, что в результате удара погибли 40 человек, а еще 130 ранены. А уже 30 июля россияне опубликовали список жертв, достоверность которых на данный момент не подтверджена. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что данные, которые есть у Украины, о числе погибших и раненых примерно совпадают с теми, что заявила Россия. Кроме того, Украина инициировала проверку списка жертв в Еленовке.

Реакция Украины

Генштаб. Генеральный штаб первым выступил с комментарием о событиях в Еленовке, заявив, что ВСУ не били по поселку. Там также добавили, что Россия умышленно ударила по колонии, чтобы обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы.

ОП. Советник главы ОП Михаил Подоляк сообщил, что оккупанты за несколько дней до взрыва перевели пленных защитников в барак, в который было попадание. Еще один советник главы ОП Алексей Арестович добавил, что украинские пленные на момент взрыв могли быть мертвы. В то же время, он добавил, что обстановка внутри здания больше похожа на подрыв вещества с высокой температурой горения внутри, чем на результат обстрела.

МИД. Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба призвал всех партнеров жестко осудить действия оккупантов в Еленовке и признать РФ государством-террористом. Кулеба также призвал ООН и Красный Крест проверить всех украинских пленных в Еленовке.

"Азов". В "Азове" подтвердить информацию об ударе по колонии в Еленовке с пленными полка "Азов". Там заявили, что выясняют имена погибших и пострадавших.

ОГП и СБУ. Прокуратура начала расследование трагедии в Еленовке. Инцидент квалифицирован как нарушение законов и обычаев войны. В свою очередь СБУ опубликовала перехват телефонных разговоров, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виноваты в трагедии в Еленовке. Позже вечером 29 июля появилось совместное заявление украинских ведомств, в котором произошедшее в Еленовке называют циничным терактом и требуют от ООН и МККК немедленной реакции.

Зеленский. Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное совещание с правоохранителями, военными и представителями разведки по теракту в Еленовке. Сам же глава государства заявил, что ООН и МККК, которые должны гарантировать сохранение жизни и здоровья наших военнопленных, должны немедленно отреагировать.

Омбудсмен. Уполномоченный Верховной рады Дмитрий Лубинец заявил о намерении посетить колонию в Еленовке. С соответствующим предложением он обратился и к российскому омбудсмену.

Штаб по пленным. Координационный штаб по обращению с военнопленными требует от РФ списков жертв теракта в Еленовке. Кроме того, в штабе отмечают, что ООН и МККК должны немедленно инициировать международное расследование преступления и провести международную инспекцию условий содержания украинских военнопленных.

Реакция мира

США. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что у США недостаточно информации, чтобы разумно комментировать "эти очень ранние сообщения".

МККК. Красный Крест заявил, что обратился к оккупантам в Донецке, чтобы получить доступ в Еленовку.

ЕС. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил теракт Еленовке, заявив, что бесчеловечные, варварские акты являются серьезными нарушениями Женевских конвенций и являются военными преступлениями.

Британия. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что удар по колонии с украинскими военнопленными в Еленовке требует расследования.

ISW. В сводке Института изучения войны указали, что спонсируемое Кремлем информационное агентство "РИА Новости" опубликовало видео из колонии в Еленовке, на которых видны повреждения от пожара, но не те повреждения, которые мог бы нанести удар HIMARS.

Эстония. Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, комментируя массовое убийство в Еленовке, заявила, что военные преступления не должны оставаться безнаказанными.