ua ru
Сб, 30 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Трагедія в Оленівці: що говорять в Україні та світі про черговий теракт Росії

Новость на русском →
Україна, Субота 30 липня 2022 15:00
Трагедія в Оленівці: що говорять в Україні та світі про черговий теракт Росії Фото: у Оленівці загинули українські військовополонені (росЗМІ)
Автор: Ирина Гамерская

Оленівка, окупована росіянами, стала місцем утримання українських військовополонених. Вранці 29 липня окупанти заявили про вибух в СІЗО, цинічно звинувативши в цьому Україну.

Детальніше про те, що відомо на даний момент про теракт в Оленівці - в матеріалі РБК-Україна.

Що відомо на даний момент:

  • Росіяни опублікували списки загиблих, Україна перевіряє.
  • Україна закликає ООН і Червоний Хрест до реакції.
  • Омбудсмен хоче перевірити колонію в Оленівці.
  • ISW: пошкодження в колонії Оленівки не характерні для HIMARS.

Що сталося

У колонії в Оленівці окупанти утримували українських військових полонених, в тому числі і захисників "Азовсталі", які добровільно здалися, під гарантії ООН і Червоного Хреста. Росіяни заявили, що Україна нібито вдарила по колонії з HIMARS. У результаті вибуху загинули і отримали поранення десятки українських військовополонених. При цьому, ніхто із співробітників колонії не постраждав.

Росіяни, зокрема, заявляли, що в результаті удару загинули 40 людей, а ще 130 поранені. А вже 30 kипня росіяни опублікували список жертв, достовірність яких на даний момент не підтверджена. Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що дані, які є в України, про кількість загиблих і поранених приблизно збігаються з тими, що заявила Росія. Крім того, Україна ініціювала перевірку списку жертв в Оленівці.

Реакція України

Генштаб. Генеральний штаб першим виступив з коментарем про події в Оленівці, заявивши, що ЗСУ не били по селищу. Там також додали, що Росія навмисне вдарила по колонії, щоб звинуватити Україну в скоєнні "військових злочинів", а також приховати тортури над полоненими і розстріли.

ОП. Радник глави ОП Михайло Подоляк повідомив, що окупанти за кілька днів до вибуху перевели полонених захисників в барак, в який було попадання. Ще один радник глави ОП Олексій Арестович додав, що українські полонені на момент вибух могли бути мертві. У той же час, він додав, що обстановка всередині будівлі більше схожа на підрив речовини з високою температурою горіння всередині, ніж на результат обстрілу.

МЗС. Глава українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба закликав усіх партнерів жорстко засудити дії окупантів в Оленівці і визнати РФ державою-терористом. Кулеба також закликав ООН і Червоний Хрест перевірити всіх українських полонених в Оленівці.

"Азов". В" Азові "підтвердили інформацію про удар по колонії в Оленівці з полоненими полку"Азов". Там заявили, що з'ясовують імена загиблих і постраждалих.

ОГП і СБУ. Прокуратура почала розслідування трагедії в Оленівці. Інцидент кваліфікований як порушення законів і звичаїв війни. У свою чергу СБУ опублікувала перехоплення телефонних розмов, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в трагедії в Оленівці. Пізніше ввечері 29 липня з'явилася спільна заява українських відомств, в якій подію в Оленівці називають цинічним терактом і вимагають від ООН і МКЧХ негайної реакції.

Зеленський. Президент України Володимир Зеленський скликав термінову нараду з правоохоронцями, військовими та представниками розвідки щодо теракту в Оленівці. Сам же глава держави заявив, що ООН і МКЧХ, які повинні гарантувати збереження життя і здоров'я наших військовополонених, повинні негайно відреагувати.

Омбудсмен. Уповноважений Верховної ради Дмитро Лубінець заявив про намір відвідати колонію в Оленівці. З відповідною пропозицією він звернувся і до російського омбудсмена.

Штаб по полоненим. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими вимагає від РФ списків жертв теракту в Оленівці. Крім того, у штабі зазначають, що ООН та МКЧХ мають негайно ініціювати міжнародне розслідування злочину та провести міжнародну інспекцію умов утримання українських військовополонених.

Реакція світу

США. Координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що у США недостатньо інформації, щоб розумно коментувати "ці дуже ранні повідомлення".

МКЧХ. Червоний Хрест заявив, що звернувся до окупантів у Донецьку, щоб отримати доступ до Оленівки.

ЄС. Високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель засудив теракт Оленівці, заявивши, що нелюдські, варварські акти є серйозними порушеннями Женевських конвенцій і є військовими злочинами.

Британія. Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що удар по колонії з українськими військовополоненими в Оленівці вимагає розслідування.

ISW. У зведенні Інституту вивчення війни вказали, що спонсороване Кремлем інформаційне агентство "РИА Новости" опублікувало відео з колонії в Оленівці, на яких видно пошкодження від пожежі, але не ті пошкодження, які міг би завдати удар HIMARS.

Естонія. Прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас, коментуючи масове вбивство в Оленівці, заявила, що військові злочини не повинні залишатися безкарними.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еленовка Теракт Війна в Україні
NEWS
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
Чи буде далі рости курс долара: чого чекати у серпні
DAILY
"Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Кадирівці нервують": що відбувається на Запорізькій АЕС очима її працівника