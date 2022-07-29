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Массовое убийство пленных в Еленовке: совместное заявление украинских органов

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Еленовка, Пятница 29 июля 2022 20:33
Массовое убийство пленных в Еленовке: совместное заявление украинских органов Фото: украинские военные сдавались в плен под гарантии России, ООН и Красного Креста (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Служба безопасности Украины, Вооруженные силы, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное заявление в связи с массовым убийством украинских пленных в Еленовке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии №210 в Еленовке (оккупированная часть Донецкой области) раздался взрыв. В результате уничтожено здание, где были украинские пленные. По данным россиян, погибли более 50 человек, количество раненых неизвестно.

Ни один работник колонии, боевик "ДНР" или российский военный, согласно комментариям российской стороны, в результате взрыва не пострадал. Сразу после взрыва Россия обвинила Украину в обстреле колонии с использованием американского оружия и убийстве украинских военных.

Циничный теракт

Украинские ведомства настаивают на том, что взрыв является циничным терактом России, провокацией с целью скрыть военные преступления, дискредитировать ВСУ, сорвать поставки западного оружия и повысить социальную напряженность в Украине.

ВСУ не били по Еленовке

Вооруженные силы Украины наносят удары исключительно по российским военным объектам: складам с топливом, вооружением и боеприпасами, командным пунктам, объектам военной инфраструктуры.

Украинская армия имеет достаточно средств для идентификации целей, включая системы космической разведки. Украина не наносила ракетные и артиллерийские удары по Еленовке.

Сдача в плен под гарантии ООН и Красного креста

16 мая 2022 года при посредничестве ООН и Международного комитета Красного Креста началась эвакуация защитников Мариуполя с территории завода "Азовсталь". Формат предусматривал установление режима тишины и сдачу украинских военных в плен с последующим обменом под гарантии ООН и Красного Креста.

Этот формат был выбран и утвержден защитниками Мариуполя, которые участвовали в переговорах. 29 июня прошел первый из запланированных обменов пленных, в результате которого в Украину вернулись 144 защитника. Среди них - 95 защитников "Азовстали".

Обязательства России

Ключевым условием сдачи в плен было обязательство российской стороны перед международными организациями сохранить жизнь и здоровье украинских защитников. Эта гарантия была цинично нарушена.

Спланированное убийство

На территории колонии в Еленовке произошло организованное убийство украинских пленных. На спланированный характер указывают задокументированные доказательства: в частности, перевод бойцов в новое помещение незадолго до взрыва, анализ характера повреждений и движения взрывной волны, перехват телефонных разговоров боевиков, отсутствие обстрелов в указанном месте и другие.

Все это не оставляет сомнения: взрыв в Еленовке был российским террористическим актом и грубым нарушением международных договоренностей.

Требования Украины

ООН и Красный Крест, которые выступили гарантами, должны немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный Российской Федерацией.

Представителей ООН, Красного Креста, Объединенного центра по поиску и освобождению пленных и уполномоченного Верховной рады по правам человека необходимо направить в Еленовку с инспекционной миссией.

Напомним, ранее стало известно, что Красный Крест уже попросил доступ в оккупированную Еленовку, чтобы собрать данные по этому кровавому инциденту.

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ООН Служба безопасности Украины Вооруженные силы Украины Красный Крест Еленовка
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