ua ru
Пт, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Трагедія у Броварах. Стало відомо, коли відбудеться прощання з керівництвом МВС та екіпажем

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 20 січня 2023 14:55
Трагедія у Броварах. Стало відомо, коли відбудеться прощання з керівництвом МВС та екіпажем Фото: Євгеній Єнін, Денис Монастирський, Юрій Лубкович (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Прощання з керівництвом МВС та членами екіпажу гвинтокрила, який впав у Броварах, відбудеться завтра, 21 січня. Траурні церемонії пройдуть у Києві та Ніжині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ в Telegram.

Прощення з керівництвом МВС

Церемонія прощання з загиблими керівниками та співробітниками Міністерства внутрішніх справ пройде у Національному центрі "Український дім" у Києві. Початок запланований на 11:00.

Завтра вшанують пам'ять загиблих внаслідок авіакатастрофи у Броварах:

  • міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського;
  • його першого заступника Євгена Єніна;
  • державного секретаря МВС Юрія Лубковича;
  • заступника керівника Патронатної служби МВС Тетяни Шутяк;
  • начальника управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайла Павлушка;
  • старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрія Маринченка;
  • провідного інспектора Департаменту комунікації МВС Миколи Анацького.

Прощення з екіпажем

Прощання з особовим складом Спеціального авіаційного загону відбудеться завтра о 13:00 у Ніжині (Чернігівська область). Церемонія пройде на вертолітному майданчику №4 аеродрому.

Внаслідок падіння вертольота у Броварах загинули:

  • командир повітряного судна - інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення Олександр Василенко;
  • пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення Костянтин Коваленко;
  • бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення прапорщик Іван Касьянов.

Нагадаємо, у Броварах зранку 18 січня впав вертоліт ДСНС, на борту якого було керівництво МВС. Гвинтокрил пошкодив дитячий майданчик, житловий будинок та автомобілі.

За даними поліції, на борту були семеро осіб з керівництва МВС та троє членів екіпажу. Внаслідок авіакатастрофи загинули 14 осіб, серед них дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Міністерство внутрішніх справ України Бровари Денис Монастирський Авиакатастрофа
NEWS
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
ЗСУ відбили 16 атак росіян в трьох областях, - Генштаб
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна