Трагедія у Броварах. Стало відомо, коли відбудеться прощання з керівництвом МВС та екіпажем

Прощання з керівництвом МВС та членами екіпажу гвинтокрила, який впав у Броварах, відбудеться завтра, 21 січня. Траурні церемонії пройдуть у Києві та Ніжині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ в Telegram.

Прощення з керівництвом МВС

Церемонія прощання з загиблими керівниками та співробітниками Міністерства внутрішніх справ пройде у Національному центрі "Український дім" у Києві. Початок запланований на 11:00.

Завтра вшанують пам'ять загиблих внаслідок авіакатастрофи у Броварах:

міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського;

його першого заступника Євгена Єніна;

державного секретаря МВС Юрія Лубковича;

заступника керівника Патронатної служби МВС Тетяни Шутяк;

начальника управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайла Павлушка;

старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрія Маринченка;

провідного інспектора Департаменту комунікації МВС Миколи Анацького.

Прощення з екіпажем

Прощання з особовим складом Спеціального авіаційного загону відбудеться завтра о 13:00 у Ніжині (Чернігівська область). Церемонія пройде на вертолітному майданчику №4 аеродрому.

Внаслідок падіння вертольота у Броварах загинули: