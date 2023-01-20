Трагедия в Броварах. Стало известно, когда пройдет прощание с руководством МВД и экипажем
Прощание с руководством МВД и членами экипажа вертолета, который упал в Броварах, состоится завтра, 21 января. Траурные церемонии пройдут в Киеве и в Нежине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram.
Прощение с руководством МВД
Церемония прощания с погибшими руководителями и сотрудниками Министерства внутренних дел пройдет в Национальном центре "Украинский дом" в Киеве. Начало запланировано на 11:00.
Завтра почтят память погибших в результате авиакатастрофы в Броварах:
- министра внутренних дел Дениса Монастырского;
- его первого заместителя Евгения Енина;
- государственного секретаря МВД Юрия Лубковича;
- заместителя руководителя Патронатной службы МВД Татьяны Шутяк;
- начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаила Павлушко;
- старшего оперуполномоченного по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрея Маринченко;
- ведущего инспектора Департамента коммуникации МВД Николая Анацкого.
Прощение с экипажем
Прощание с личным составом Специального авиационного отряда состоится завтра в 13:00 в Нежине (Черниговская область). Церемония пройдет на вертолетной площадке №4 аэродрома.
В результате падения вертолета в Броварах погибли:
- командир воздушного судна - инструктор авиационной эскадрильи специального назначения Александр Василенко;
- пилот авиационной эскадрильи специального назначения Константин Коваленко;
- бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения прапорщик Иван Касьянов.
Напомним, в Броварах утром 18 января упал вертолет ГСЧС, на борту которого находилось руководство МВД. Вертолет повредил детскую площадку, жилой дом и автомобили.
По данным полиции, на борту находились семь человек из руководства МВД и трее членов экипажа. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, среди них ребенок.
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