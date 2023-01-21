Трагедія в Броварах: постраждалих цивільних відправили на лікування в Австрію

Люди, котрі отримали поранення під час авіакатастрофи у місті Бровари були направлені за кордон на лікування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.
За його словами, шестеро українців, у яких значні опіки, було доставлено на лікування в Австрію. Ще один пацієнт невдовзі буде евакуйований у Швейцарію.
"Тримаю ситуацію на особистому контролі. Всі постраждалі отримують необхідну їм допомогу в центральній лікарні у м.Бровари та Київському міському опіковому центрові", - написав він.
Нагадаємо, що 18 січня у Броварах на дитячий садок впав гелікоптер, на борту якого було керівництво МВС, включно з міністром Денисом Монастирським.
Зазначимо, що наразі СБУ розглядає три версії причин трагедії, а саме: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера або умисні дії щодо знищення транспортного засобу.
Додамо, що також уряд доручив створити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування падіння вертольота у Броварах.
Тим часом в. о. міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко пообіцяв якнайшвидше встановити причини трагедії.
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