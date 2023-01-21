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Трагедія в Броварах: постраждалих цивільних відправили на лікування в Австрію

Фото: постраждалих цивільних відправили на лікування в Австрію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Люди, котрі отримали поранення під час авіакатастрофи у місті Бровари були направлені за кордон на лікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

За його словами, шестеро українців, у яких значні опіки, було доставлено на лікування в Австрію. Ще один пацієнт невдовзі буде евакуйований у Швейцарію.

"Тримаю ситуацію на особистому контролі. Всі постраждалі отримують необхідну їм допомогу в центральній лікарні у м.Бровари та Київському міському опіковому центрові", - написав він.

Фото: постраждалих цивільних відправили на лікування в Австрію (facebook.com/viktor.liashko)

Нагадаємо, що 18 січня у Броварах на дитячий садок впав гелікоптер, на борту якого було керівництво МВС, включно з міністром Денисом Монастирським.

Зазначимо, що наразі СБУ розглядає три версії причин трагедії, а саме: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера або умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Додамо, що також уряд доручив створити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування падіння вертольота у Броварах.

Тим часом в. о. міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко пообіцяв якнайшвидше встановити причини трагедії.

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