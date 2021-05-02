Трагедия 2 мая: силовики взяли под охрану центр Одессы, чтобы не допустить провокаций

Правоохранители взяли под охрану центр Одессы. Такие меры проводятся с целью не допустить провокаций во время мероприятий по случаю чествования памяти жертв трагедии 2 мая 2014 года.
Отмечается, что силовики усилили охрану на Куликовом поле со стороны Итальянского бульвара и на пересечении улиц Канатной и Пироговской. В этих участках установлены так называемые фильтрационные пункты. Вокруг обеих площадей ограничено движение транспорта.
"Весь комплекс превентивных действий, проводят правоохранители, обусловлен целью не допустить нарушений общественного порядка и угрозы безопасности людей во время мероприятий по случаю чествования памяти погибших 2 мая 2014, которые вскоре начнутся в центральной части города", - пояснили в МВД.
Фото: в Одессе усилили охрану центральных площадей (mvs.gov.ua)
Ранее в Министерстве сообщали, что в Одессе будут усилена охрана безопасности на улицах в связи с годовщиной трагедии 2 мая.
Отметим, в Одессе 2 мая 2014 года произошли массовые столкновения между проукраинскими гражданами и сепаратистами. Во время конфликта погибли около 40 человек.
Напомним, в прошлом году в МИД Украины заявили, что трагические события 2 мая 2014 года в Одессе были очередным элементом реализации Российской Федерацией провального проекта "Новороссия" во время дестабилизации востока и юга Украины через создание так называемых "народных республик".