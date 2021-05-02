UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Трагедия 2 мая: силовики взяли под охрану центр Одессы, чтобы не допустить провокаций

Автор: Игорь Литвиненко

Правоохранители взяли под охрану центр Одессы. Такие меры проводятся с целью не допустить провокаций во время мероприятий по случаю чествования памяти жертв трагедии 2 мая 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что силовики усилили охрану на Куликовом поле со стороны Итальянского бульвара и на пересечении улиц Канатной и Пироговской. В этих участках установлены так называемые фильтрационные пункты. Вокруг обеих площадей ограничено движение транспорта.

"Весь комплекс превентивных действий, проводят правоохранители, обусловлен целью не допустить нарушений общественного порядка и угрозы безопасности людей во время мероприятий по случаю чествования памяти погибших 2 мая 2014, которые вскоре начнутся в центральной части города", - пояснили в МВД.

Фото: в Одессе усилили охрану центральных площадей (mvs.gov.ua)

Ранее в Министерстве сообщали, что в Одессе будут усилена охрана безопасности на улицах в связи с годовщиной трагедии 2 мая.

Отметим, в Одессе 2 мая 2014 года произошли массовые столкновения между проукраинскими гражданами и сепаратистами. Во время конфликта погибли около 40 человек.

Напомним, в прошлом году в МИД Украины заявили, что трагические события 2 мая 2014 года в Одессе были очередным элементом реализации Российской Федерацией провального проекта "Новороссия" во время дестабилизации востока и юга Украины через создание так называемых "народных республик".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныОдессаохранаправоохранители