Трагедия 2 мая: силовики взяли под охрану центр Одессы, чтобы не допустить провокаций

Отмечается, что силовики усилили охрану на Куликовом поле со стороны Итальянского бульвара и на пересечении улиц Канатной и Пироговской. В этих участках установлены так называемые фильтрационные пункты. Вокруг обеих площадей ограничено движение транспорта.

"Весь комплекс превентивных действий, проводят правоохранители, обусловлен целью не допустить нарушений общественного порядка и угрозы безопасности людей во время мероприятий по случаю чествования памяти погибших 2 мая 2014, которые вскоре начнутся в центральной части города", - пояснили в МВД.

Фото: в Одессе усилили охрану центральных площадей (mvs.gov.ua)