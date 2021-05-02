Трагедія 2 травня: силовики взяли під охорону центр Одеси, щоб не допустити провокацій

Зазначається, що силовики посилили охорону на Куликовому полі з боку Італійського бульвару та на перетині вулиць канатної та Пироговської. У цих ділянках встановлені так звані фільтраційні пункти. Навколо обох площ обмежено рух транспорту.

"Весь комплекс превентивних дій, що проводять правоохоронці, обумовлений метою не допустити порушень громадського порядку та загрози безпеці людей під час заходів з нагоди вшанування пам'яті загиблих 2 травня 2014 року, які незабаром почнуться в центральній частині міста", - пояснили в МВС.

Фото: в Одесі посилили охорону центральних площ (mvs.gov.ua)