UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Без "традиційних" букетів: школам пропонують новий формат святкування 8 березня

18:24 06.03.2026 Пт
3 хв
Сьогодні день 8 березня - не про формальні вітання, тож "сценарії" в школах краще змінити
aimg Ірина Костенко
Сьогодні день 8 березня може мати нові сенси (фото ілюстративне: Getty Images)

Школам пропонують відмовитися від стереотипних "букетів за списком" на 8 березня. Натомість радять надати перевагу сучасним форматам спілкування та згадати в цей день про права людини, рівні можливості для всіх або ж видатних жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Профспілки працівників освіти й науки України.

Читайте також: Замість 8 березня: коли в Україні пропонують відзначати нове жіноче свято

Головне:

  • Зміна акцентів: замість "свята краси та жіночності" школам радять говорити про права, гідність і рівні можливості.
  • Відмова від шаблонів: рекомендується замінити "традиційні" формальності й "букети за списком" на корисні дебати, цікаві проекти та живі дискусії.
  • Тема року: у 2026 році пріоритетом є гасло ООН: "Права. Правосуддя. Дії. Для всіх жінок і дівчат".
  • Залучення хлопців: важливо, щоб цей день не став "закритим заходом тільки для дівчат", а був уроком взаємоповаги та партнерства.
  • Сучасні героїні: у контексті 8 березня доречно згадати про видатних науковиць, волонтерок та військовослужбовиць, які змінюють Україну та світ.

Чому присвячене 8 березня у 2026 році

Українцям розповіли, що у 2026 році 8 березня - не про формальні вітання чи звичні "сценарії зі сцени".

Йдеться про те, що тема року, визначена системою ООН та підтверджена ЮНЕСКО - "Права. Правосуддя. Дії. Для всіх жінок і дівчат".

Вона пропонує подивитися на цей день ширше, як на простір:

  • для виховання поваги та відповідальності;
  • для усвідомлення власної ролі в суспільстві.

"Це нагода для чесної й змістовної розмови про права, гідність і рівні можливості", - додали у профспілці.

Навіщо змінювати "традиції" свята

"Школа - це місце, де формується світогляд. Саме тут діти вчаться розрізняти справедливість і упередження, партнерство й дискримінацію, рівність і формальність", - нагадали громадянам.

Виходячи з цього, 8 березня може стати "не просто датою в календарі", а "важливим освітнім акцентом".

"Можливістю обговорити, як працюють права людини, чому важливо знати й захищати їх та як кожен може впливати на атмосферу поваги у своєму середовищі", - пояснили працівникам освіти й науки.

Одним словом, провести Міжнародний жіночий день можна:

Як відзначити цей день у закладах освіти

Для того, щоб відзначити день 8 березня, у Профспілці працівників освіти й науки пропонують обирати формати, які сприятимуть:

  • діалогу;
  • розвитку критичного мислення;
  • формуванню культури рівності.

"Бо саме освіта закладає підвалини справедливого суспільства", - пояснили українцям.

Зазначається, що серед заходів, доречних у школі з нагоди 8 березня, можуть бути:

  • година спілкування "Що таке справедливість?";
  • розмова та презентації (мініпроекти) про жінок, які змінюють світ і Україну;
  • дебати або інтерактив "Стереотип чи факт?" тощо.

Насамкінець педагогам нагадали, що до всіх активностей важливо залучати хлопців, щоб 8 березня не стало "жіночим заходом для дівчат".

Крім того, до уроку чи години можна запросити фахівців або експертів (психологів, юристів, представників влади, громади) - для коротких розмов про протидію булінгу, запобігання насильству, права дитини та інші теми, які підійматимуть школярі.

"8 березня у школі - це ще одна можливість говорити не про "жіночність", а про гідність, безпеку й рівні можливості. Про повагу, партнерство і про справедливість, яка починається з освіти", - підсумували у профспілці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи скасували в Україні 8 березня й що з вихідними.

Крім того, ми пояснювали, чим важливий Міжнародний жіночий день і що про це свято кажуть в Україні та світі.

Читайте також, коли свято Благовіщення та поминальні дні - які дати в березні не можна проґавити.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ООН8 березняШколаДітиСвятаПорадиВчительЖінкиУчніКвіткаОсвіта в Україні