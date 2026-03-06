Без "традиційних" букетів: школам пропонують новий формат святкування 8 березня

Головне: Зміна акцентів : замість "свята краси та жіночності" школам радять говорити про права, гідність і рівні можливості.

: замість "свята краси та жіночності" школам радять говорити про права, гідність і рівні можливості. Відмова від шаблонів : рекомендується замінити "традиційні" формальності й "букети за списком" на корисні дебати, цікаві проекти та живі дискусії.

: рекомендується замінити "традиційні" формальності й "букети за списком" на корисні дебати, цікаві проекти та живі дискусії. Тема року : у 2026 році пріоритетом є гасло ООН: "Права. Правосуддя. Дії. Для всіх жінок і дівчат".

: у 2026 році пріоритетом є гасло ООН: "Права. Правосуддя. Дії. Для всіх жінок і дівчат". Залучення хлопців : важливо, щоб цей день не став "закритим заходом тільки для дівчат", а був уроком взаємоповаги та партнерства.

: важливо, щоб цей день не став "закритим заходом тільки для дівчат", а був уроком взаємоповаги та партнерства. Сучасні героїні: у контексті 8 березня доречно згадати про видатних науковиць, волонтерок та військовослужбовиць, які змінюють Україну та світ.

Чому присвячене 8 березня у 2026 році

Українцям розповіли, що у 2026 році 8 березня - не про формальні вітання чи звичні "сценарії зі сцени".

Йдеться про те, що тема року, визначена системою ООН та підтверджена ЮНЕСКО - "Права. Правосуддя. Дії. Для всіх жінок і дівчат".

Вона пропонує подивитися на цей день ширше, як на простір:

для виховання поваги та відповідальності;

для усвідомлення власної ролі в суспільстві.

"Це нагода для чесної й змістовної розмови про права, гідність і рівні можливості", - додали у профспілці.

Навіщо змінювати "традиції" свята

"Школа - це місце, де формується світогляд. Саме тут діти вчаться розрізняти справедливість і упередження, партнерство й дискримінацію, рівність і формальність", - нагадали громадянам.

Виходячи з цього, 8 березня може стати "не просто датою в календарі", а "важливим освітнім акцентом".

"Можливістю обговорити, як працюють права людини, чому важливо знати й захищати їх та як кожен може впливати на атмосферу поваги у своєму середовищі", - пояснили працівникам освіти й науки.

Одним словом, провести Міжнародний жіночий день можна:

більш змістовно;

більш сучасно;

без стереотипних сценаріїв і "традиційних букетів за списком".

Як відзначити цей день у закладах освіти

Для того, щоб відзначити день 8 березня, у Профспілці працівників освіти й науки пропонують обирати формати, які сприятимуть:

діалогу;

розвитку критичного мислення;

формуванню культури рівності.

"Бо саме освіта закладає підвалини справедливого суспільства", - пояснили українцям.

Зазначається, що серед заходів, доречних у школі з нагоди 8 березня, можуть бути:

година спілкування "Що таке справедливість?";

розмова та презентації (мініпроекти) про жінок, які змінюють світ і Україну;

дебати або інтерактив "Стереотип чи факт?" тощо.

Насамкінець педагогам нагадали, що до всіх активностей важливо залучати хлопців, щоб 8 березня не стало "жіночим заходом для дівчат".

Крім того, до уроку чи години можна запросити фахівців або експертів (психологів, юристів, представників влади, громади) - для коротких розмов про протидію булінгу, запобігання насильству, права дитини та інші теми, які підійматимуть школярі.

"8 березня у школі - це ще одна можливість говорити не про "жіночність", а про гідність, безпеку й рівні можливості. Про повагу, партнерство і про справедливість, яка починається з освіти", - підсумували у профспілці.