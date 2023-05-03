"Традиционные" направления. Игнат рассказал, откуда РФ запускала дроны по Украине ночью

Во время атаки дронов-камикадзе по территории Украины в ночь на 3 мая, российские оккупанты запускали БПЛА с Азовского моря и с аэродрома в Брянской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Уничтожен 21 ударный дрон из 26. Атаковали, конечно, с двух направлений еще до полуночи. Традиционно атакуют с аэродрома Сеща Брянской области, это с севера нашей страны, а также с восточного побережья Азовского моря. Именно оттуда противник также часто наносит удары", - рассказал он.

Атака российских дронов по Украине 3 мая

Во время ночной атаки российскими дронами в ночь на среду, 3 мая, Воздушные силы ВСУ сбили 21 из 26 запущенных "шахедов". В частности, Киев этой ночью также был атакован дронами-камикадзе типа "Shahed". Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили все летевшие на столицу вражеские БПЛА. В результате воздушной атаки противника жертв и разрушений нет.

Также в Николаевской области в результате попадания вражеского дрона-камикадзе по зданию в населенном пункте Куцурубской общины возник пожар частного домовладения. Три иранские дроны "Шахед" атаковали нефтебазу в Кропивницком Кировоградской области. В результате возник пожар. И есть попадание дрона в админздание в Днепре.