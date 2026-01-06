"Це ж нелюдь": призначення Буданова керівником ОП викликало паніку у росіян (відео)

Зокрема, в одному з чергових перехоплень української воєнної розвідки росіянка, мешканка Бєлгородської області, емоційно відреагувала на призначення Буданова.

"Тож нелюдь! То фашист перший", - заявила вона у розмові.

Як зазначають у ГУР, схоже залякана пропагандою Кремля жінка побоюється, що це призначення може мати негативні наслідки для кремлівського режиму - як у політичній, так і у військовій площині.

Зазначається, що загалом росіяни, особливо мешканці прикордонних регіонів, дедалі активніше цікавляться внутрішньою політикою України та обговорюють кадрові рішення.

"Це свідчить про поступову втрату кремлем контролю над суспільством, яке дедалі менше довіряє Москві й розуміє, що все далеко не так “добре”, як щебечуть з телевізора Соловйов зі Скабєєвою", - пишуть у ГУР.