"Так нелюдь": назначение Буданова руководителем ОП вызвало панику у россиян (видео)

В частности, в одном из очередных перехватов украинской военной разведки россиянка, жительница Белгородской области, эмоционально отреагировала на назначение Буданова.

"Тоже нелюдь! То фашист первый", - заявила она в разговоре.

Как отмечают в ГУР, похоже запуганная пропагандой Кремля женщина опасается, что это назначение может иметь негативные последствия для кремлевского режима - как в политической, так и в военной плоскости.

Отмечается, что в целом россияне, особенно жители приграничных регионов, все активнее интересуются внутренней политикой Украины и обсуждают кадровые решения.

"Это свидетельствует о постепенной потере кремлем контроля над обществом, которое все меньше доверяет Москве и понимает, что все далеко не так "хорошо", как щебечут из телевизора Соловьев со Скабеевой", - пишут в ГУР.