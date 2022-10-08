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Toyota може перенести свій російський завод до Казахстану

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Москва, Субота 08 жовтня 2022 18:05
Toyota може перенести свій російський завод до Казахстану Фото: Toyota має намір перенести російський завод до Казахстану (pressroom.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

Російський завод Toyota можуть перенести до Казахстану. Переговори щодо релокації конвеєра японського автогіганта ведуться на рівні керівників великого бізнесу в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЕкспресК .

В уряді Казахстану стверджують, що місцеві автовиробники ведуть переговори про релокацію російського заводу, але на зустрічах обговорюються технічні питання: інвестиції, компетенції, можливості на ринках збуту». Toyota - один із найпопулярніших автомобільних брендів у Казахстані.

Зараз у Казахстані збирають легкові автомобілі Chevrolet, Hyundai, Kia, Lada, Renault та JAC. Крім того, наступного року планують відкрити мультибрендовий завод, на якому випускатимуть китайські Changan, Chery та Haval.

Хоча влада Казахстану запевняє, що державні органи не беруть участь у переговорах з Toyota, ймовірно, бюрократичних проблем не буде, адже створити умови для релокації закордонних компаній до Казахстану ще три місяці тому доручив президент країни Касим-Жомарт Токаєв.

Раніше ми писали, що Toyota офіційно оголосила про припинення виробництва автомобілів у Росії. Компанія закриває завод ТОВ "Тойота Мотор" у Санкт-Петербурзі.

Крім того, дочірня компанія Toyota, японський виробник вантажівок та автобусів Hino Motors, відмовилася від планів із введення в експлуатацію свого російського заводу в Хімках Московської області.

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