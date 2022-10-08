Toyota може перенести свій російський завод до Казахстану

Російський завод Toyota можуть перенести до Казахстану. Переговори щодо релокації конвеєра японського автогіганта ведуться на рівні керівників великого бізнесу в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЕкспресК .

В уряді Казахстану стверджують, що місцеві автовиробники ведуть переговори про релокацію російського заводу, але на зустрічах обговорюються технічні питання: інвестиції, компетенції, можливості на ринках збуту». Toyota - один із найпопулярніших автомобільних брендів у Казахстані.

Зараз у Казахстані збирають легкові автомобілі Chevrolet, Hyundai, Kia, Lada, Renault та JAC. Крім того, наступного року планують відкрити мультибрендовий завод, на якому випускатимуть китайські Changan, Chery та Haval.

Хоча влада Казахстану запевняє, що державні органи не беруть участь у переговорах з Toyota, ймовірно, бюрократичних проблем не буде, адже створити умови для релокації закордонних компаній до Казахстану ще три місяці тому доручив президент країни Касим-Жомарт Токаєв.