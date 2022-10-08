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Toyota может перенести свой российский завод в Казахстан

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Москва, Суббота 08 октября 2022 18:05
Toyota может перенести свой российский завод в Казахстан Фото: Toyota намерена перенести российский завод в Казахстан (pressroom.toyota.com)
Автор: Константин Широкун

Российский завод Toyota могут перенести в Казахстан. Переговоры по релокации конвейера японского автогиганта ведутся на уровне руководителей крупного бизнеса в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЭкспрессК.

В правительстве Казахстана утверждают, что местные автопроизводители ведут переговоры о релокации российского завода, но на встречах обсуждаются технические вопросы: инвестиции, компетенции, возможности на рынках сбыта». Toyota — один из самых популярных автомобильных брендов в Казахстане.

В настоящий момент в Казахстане собирают легковые автомобили Chevrolet, Hyundai, Kia, Lada, Renault и JAC. Кроме того, в следующем году планируют открыть мультибрендовый завод, на котором будут выпускать китайские Changan, Chery и Haval.

Хотя власти Казахстана уверяют, что государственные органы не участвуют в переговорах с Toyota, вероятно, бюрократических проблем не будет, ведь создать условия для релокации зарубежных компаний в Казахстан ещё три месяца назад поручил президент станы Касым-Жомарт Токаев.

Ранее мы писали, что Toyota официально объявила о прекращении производства автомобилей в России. Компания закрывает завод ООО "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге.

Кроме того, дочерняя компания Toyota, японский производитель грузовиков и автобусов Hino Motors, отказалась от планов по вводу в эксплуатацию своего российского завода в Химках Московской области.

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Toyota Motor Corp Российская Федерация
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