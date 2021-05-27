Товары оборонки: Кабмин утвердил перечень международных спецорганизаций для закупки

Кабинет министров принял постановление об утверждении перечня международных специализированных организаций, их представительств, осуществляющих закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения. Это будет способствовать налаживанию взаимодействия и усилению совместимости с НАТО.
Указано, что постановление открывает возможности для сил безопасности и обороны Украины закупать необходимые товары, работы и услуги через специализированные международные организации.
Среди них: Агентство НАТО по связи и информации, Агентство НАТО по поддержке и поставкам и Программа правительства США "Международные военные продажи".
"Принятие постановления открывает для Украины перспективу закупки за рубежом отсутствующих на отечественном рынке работ, услуг и товаров без посредников, что в общем создаст условия для оптимизации расходов оборонного бюджета. Кроме того, это будет способствовать налаживанию взаимодействия и усилению совместимости с НАТО", - заявил министр обороны Андрей Таран.
Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля "О результатах проведения осмотра оборонно-промышленного комплекса".
Как писало РБК-Украина, ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявлял, что ситуация с ОПК в Украине неутешительна. Многие оборонно-промышленные предприятия имеют миллионные задолженности.