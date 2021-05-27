Товары оборонки: Кабмин утвердил перечень международных спецорганизаций для закупки

Кабинет министров принял постановление об утверждении перечня международных специализированных организаций, их представительств, осуществляющих закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения . Это будет способствовать налаживанию взаимодействия и усилению совместимости с НАТО.

Указано, что постановление открывает возможности для сил безопасности и обороны Украины закупать необходимые товары, работы и услуги через специализированные международные организации.

Среди них: Агентство НАТО по связи и информации, Агентство НАТО по поддержке и поставкам и Программа правительства США "Международные военные продажи".

"Принятие постановления открывает для Украины перспективу закупки за рубежом отсутствующих на отечественном рынке работ, услуг и товаров без посредников, что в общем создаст условия для оптимизации расходов оборонного бюджета. Кроме того, это будет способствовать налаживанию взаимодействия и усилению совместимости с НАТО", - заявил министр обороны Андрей Таран.