RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Товари оборонки: Кабмін затвердив перелік міжнародних спеціалізованих організацій для закупівлі

Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів прийняв постанову про затвердження переліку міжнародних спеціалізованих організацій, їх представництв, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Це сприятиме налагодженню взаємодії та посиленню взаємосумісності з НАТО.

Про це повідомляє урядовий портал.

Вказано, що постанова відкриває можливості для сил безпеки та оборони України закуповувати необхідні товари, роботи та послуги через спеціалізовані міжнародні організації.

Серед них: Агенція НАТО зі зв’язку та інформації, Агенція НАТО з підтримки та постачання та Програма уряду США "Міжнародні військові продажі".

"Прийняття постанови відкриває для України перспективу закупівлі за кордоном відсутніх на вітчизняному ринку робіт, послуг та товарів без посередників, що в загальному створить умови для оптимізації витрат оборонного бюджету. Окрім того, це сприятиме налагодженню взаємодії та посиленню взаємосумісності з НАТО", - заявив міністр оборони Андрій Таран.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 15 квітня "Про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу".

Як писало РБК-Україна, раніше віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявляв, що ситуація з ОПК в Україні невтішна. Багато оборонно-промислових підприємств мають мільйонні заборгованості.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів Україниобороназакупки