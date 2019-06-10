Товарооборот между США и Китаем сократился почти на 15%

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Товарооборот стран за пять месяцев 2019 года всего составил более 209 млрд долларов

Объем торговли между Соединенными Штатами Америки и Китаем на фоне торговой войны Вашингтона и Пекина сократился на 14,58% за пять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным показателем 2018-го. Это следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Отмечается, что всего товарооборот двух стран с января по май этого года составил более 209,68 млрд долларов, однако за аналогичный период 2018-го он превышал 245 млрд долларов.

Напомним, в Китае 1 июня начали действовать новые пошлины на американские товары общей стоимостью в 60 млрд долларов. Отмечалось, что новые тарифы касаются более 2,5 тыс. американских товаров, на которые пошлины повышены на 20 или 25 процентов.

Ранее власти Китая уже повысили пошлины на половину 5140 целевых товаров на 5-10 процентов. Также в Пекине заявили, что эта "адаптация" является ответом на "односторонний торговый протекционизм США".

Как писало РБК-Украина ранее, глава США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на китайские товары еще на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь импорт из Китая.

Отметим, Bloomberg подсчитал убытки от торговой войны США с Китаем. Введение новых, повышенных пошлин США на китайский импорт может привести к тому, что к 2021 году мировая экономика потеряет около 600 млрд долларов. Также ожидает, что до 2021 года негативный эффект от торговой войны будет нарастать, после чего ожидается спад.