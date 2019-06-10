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Товарообіг між США і Китаєм скоротився майже на 15%

Новини » Економіка    10.06.2019 - 12:55
Товарообіг між США і Китаєм скоротився майже на 15%
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Товарообіг країн за п'ять місяців 2019 року всього склав більше 209 млрд доларів

Обсяг торгівлі між Сполученими Штатами Америки та Китаєм на тлі торгової війни Вашингтону і Пекіна скоротився на 14,58% за п'ять місяців 2019 року в порівнянні з аналогічним показником 2018-го. Це випливає з даних Головного митного управління КНР.

Відзначається, що всього товарообіг двох країн з січня по травень цього року склав понад 209,68 млрд доларів, проте за аналогічний період 2018-го він перевищував 245 млрд доларів.

Нагадаємо, в Китаї 1 червня почали діяти нові мита на американські товари загальною вартістю у 60 млрд доларів. Зазначалося, що нові тарифи стосуються більш 2,5 тис. американських товарів, на які мита підвищені на 20 чи 25 відсотків.

Раніше влада Китаю вже підвищила мита на половину 5140 цільових товарів на 5-10 відсотків. Також у Пекіні заявили, що ця "адаптація" є відповіддю на "односторонній торговий протекціонізм США".

Як писало РБК-Україна раніше, глава США Дональд Трамп доручив ввести мита на китайські товари ще на 300 млрд доларів. Таким чином, тарифи покриють весь імпорт з Китаю.

Відзначимо, Bloomberg підрахував збитки від торгової війни США з Китаєм. Введення нових, підвищених мит США на китайський імпорт може привести до того, що до 2021 року світова економіка втратить близько 600 млрд доларів. Також очікує, що до 2021 року негативний ефект від торгової війни буде наростати, після чого очікується спад.

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