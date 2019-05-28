Bloomberg подсчитал ущерб от торговой войны США с Китаем

Фото: президент США Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Торговая война США с Китаем может обойтись в 600 млрд долларов

Эскалация торговой войны США с Китаем может обойтись мировой экономике в 600 млрд долларов. Об этом говорится в публикации экономистов издания Bloomberg.

Сообщается, что введение новых, повышенных пошлин США на китайский импорт может привести к тому, что до 2021 года мировая экономика потеряет около 600 млрд долларов. Предполагается, что до 2021 года негативный эффект от торговой войны будет нарастать, после чего ожидается спад.

Экономисты Bloomberg подсчитали, что с новыми пошлинами США на китайские товары мировой ВВП потеряет около 0,6%. То есть убытки Китая составят почти 1% от ВВП, а экономика США потеряет 0,7% ВВП. Негативный эффект от эскалации торговой войны также почувствуют Тайвань, Южная Корея и Малайзия.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на китайские товары еще на 300 млрд долларов.

Отметим, на фоне торговой войны с США в Китае розничные продажи упали до 16-летнего минимума. Кроме того, экспорт китайских товаров сократился под угрозой повышения пошлин в США и ослабления мирового спроса.