"Тоттенхэм" уволил Моуриньо с поста главного тренера

Руководство английского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" уволило с должности главного тренера португальца Жозе Моуриньо. Такое решение принято на фоне не очень удачных выступлений клуба в последнее время.

Так, лондонцы в последних шести матчах во всех турнирах добыли лишь одну победу, потерпели три поражения (в том числе вылетели из Лиги Европы от "Динамо" Загреб) и дважды сыграли вничью. В последнем туре английской Премьер-лиги "шпоры" сыграли вничью 2:2 с "Эвертоном".

В СМИ сообщалось, что в случае увольнения Моуриньо получит от "Тоттенхэма" 30 млн фунтов компенсации (более 41 млн долларов). 58-летний португалец возглавил лондонский клуб в ноябре 2019 года. За это время клуб не выиграл ни один титул.

После 32 туров "Тоттенхэм" имеет 50 очков в активе и идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ. От зоны Лиги чемпионов лондонцы отстают на пять очков.