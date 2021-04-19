"Тоттенхем" звільнив Моуріньо з поста головного тренера

Керівництво англійського футбольного клубу "Тоттенхем Хотспур" звільнило з посади головного тренера португальця Жозе Моуріньо. Таке рішення прийнято на тлі не дуже вдалих виступів клубу в останній час.

Так, лондонці в останніх шести матчах у всіх турнірах здобули лише одну перемогу, зазнали три поразки (в тому числі вилетіли з Ліги Європи від "Динамо" Загреб) і двічі зіграли внічию. В останньому турі англійської Прем'єр-ліги "шпори" зіграли внічию 2:2 з "Евертоном".

У ЗМІ повідомлялося, що у разі звільнення Моуріньо отримає від "Тоттенхема" 30 млн фунтів компенсації (понад 41 млн доларів). 58-річний португалець очолив лондонський клуб в листопаді 2019 року. За цей час клуб не виграв ні один титул.

Після 32 турів "Тоттенхем" має 50 очок в активі і йде на сьомому місці в турнірній таблиці АПЛ. Від зони Ліги чемпіонів лондонці відстають на п'ять очок.