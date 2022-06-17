"Тоттенхэм" подписал главную звезду середняка АПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Малийский хавбек в новом сезоне будет защищать цвета "шпор". Он заключил с лондонцами 4-летний контракт.

Биссума провел в "Брайтоне" четыре сезона. За это время он сыграл 123 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей. Финиш "чаек" на 9-й строчке АПЛ в сезоне 2021/22 заслуга и малыша в частности.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, "Тоттенхэм" выложил за Биссума 29 млн евро плюс бонусы. Летом 2018 года "Брайтон" отдал за него французскому "Лиллю" всего 16,8 млн в евровалюте.

25-летний африканец стал вторым громким трансфером "шпор" этим летом. Ранее лондонцы оформили переход вингера Ивана Перишича из миланского "Интера".