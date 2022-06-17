"Тоттенхэм" подписал главную звезду середняка АПЛ
Центральный полузащитник Ив Биссума сменил скромный "Брайтон" на лондонский "Тоттенхэм".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Малийский хавбек в новом сезоне будет защищать цвета "шпор". Он заключил с лондонцами 4-летний контракт.
Биссума провел в "Брайтоне" четыре сезона. За это время он сыграл 123 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей. Финиш "чаек" на 9-й строчке АПЛ в сезоне 2021/22 заслуга и малыша в частности.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, "Тоттенхэм" выложил за Биссума 29 млн евро плюс бонусы. Летом 2018 года "Брайтон" отдал за него французскому "Лиллю" всего 16,8 млн в евровалюте.
25-летний африканец стал вторым громким трансфером "шпор" этим летом. Ранее лондонцы оформили переход вингера Ивана Перишича из миланского "Интера".
We are pleased to announce the transfer of Yves Bissouma.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 17, 2022
Welcome to Spurs, Yves!
Напомним, что английская Премьер-лига обнародовала календарь на предстоящий сезон.
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