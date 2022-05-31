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"Тоттенхэм" объявил о первом громком трансфере лета

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Лондон, Вторник 31 мая 2022 19:58
"Тоттенхэм" объявил о первом громком трансфере лета Фото: Иван Перишич (tottenhamhotspur.com)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич перебрался в лондонский "Тоттенхэм".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Опытный балканец подписал контракт со "шпорами". Соглашение рассчитано на 2 года. В Лондон Перишич переедет в статус свободного агента.

С 2015 года с перерывами вингер защищал цвета миланского "Интера". В составе итальянского гранда он стал чемпионом Италии, завоевал Кубок и Суперкубок страны. Также Перишич получил награды в составе мюнхенской "Баварии" (требл в сезоне 2019/20), "Вольфсбурга" (Кубок и Суперкубок Германии-2015) и дортмундской "Боруссии" (дубль по итогам сезона 2019/20).

"Интер" предлагал 33-летнему хорвату продление контракта, но не смог удовлетворить финансовые аппетиты вице-чемпиона мира. Также интерес к нему проявляли "Ювентус" и "Челси".

В сезоне 2021/22 Иван Перишич провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач. В апреле хорват завоевал приз за лучший гол месяца в Серии А.

Напомним, что сборная Украины прилетела в Глазго на матч плей-офф квалификации к ЧМ-2022.

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