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АПЛ официально представила мяч и календарь нового сезона

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Лондон, Четверг 16 июня 2022 12:22
АПЛ официально представила мяч и календарь нового сезона Фото: Английская Премьер-лига уже на низком старте (twitter.com/premierleague)
Автор: Антон Федорцив

Английская Премьер-лига усиленно готовится к грядущему сезону соревнований и уже анонсировала несколько новинок к кампании 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.

Американская компания Nike подготовила новый мяч для АПЛ. Инвентарь, получивший название Flight, должен вызвать нотки ностальгии у давних поклонников чемпионата Англии. По дизайну этот мяч напоминает "полосатого", которым играли в дебютном сезоне Премьер-лиги – 1992/93.

Мяч создан с теми же технологиями, что и два предыдущих – AerowSculpt. Она улучшает стабильность сферы и обеспечывает более точный ее полет. Грядущий сезон станет уже 23-м, в котором Nike будет техническим партнером лиги. Купить Nike Flight можно будет с 15 июля.

Кроме того, дирекция АПЛ утвердила новый календарь. Старт сезона 2022/23 запланирован на 5 августа. В этот день "Кристал Пэлас" примет дома "Арсенал". 6 августа состоятся еще 7 матчей, в том числе и битва "Эвертона" Виталия Миколенко с "Челси".

В воскресенье, 7 августа, "Манчестер Юнайтед" примет дома "Брайтон". В свою очередь "Манчестер Сити", цвета которого защищает Александр Зинченко, поедет в гости к "Вест Хэму".

Напомним, что ФИФА представила официальный постер чемпионата мира-2022.

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