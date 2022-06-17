"Тоттенхем" підписав головну зірку середняка АПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Малійський хавбек у новому сезоні захищатиме кольори "шпор". Він уклав із лондонцями 4-річний контракт.

Біссума провів у "Брайтоні" чотири сезони. За цей час він зіграв 123 матчі в усіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів. Фініш "чайок" на 9-й сходинці АПЛ у сезоні 2021/22 заслуга і малійця зокрема.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, "Тоттенхем" виклав за Біссума 29 млн євро плюс бонуси. Влітку 2018-го "Брайтон" віддав за нього французькому "Ліллю" всього 16,8 млн у євровалюті.

25-річний африканець став другим гучним трансфером "шпор" цього літа. Раніше лондонці оформили перехід вінгера Івана Перішіча з міланського "Інтера".