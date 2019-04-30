Тоттенхэм - Аякс: анонс матча

"Тоттенхэм" и "Аякс" сыграют первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры отдают небольшое преимущество английскому клубу, в составе которого из-за травмы будет отсутствовать лидер команды Харри Кейн.

30 апреля 22:00

Лондон, стадион "Тоттенхэм"

"Аякс" и "Тоттенхэм" добились драматичных побед в четвертьфинале Лиги чемпионов и теперь поспорят за путевку в мадридский финал. В плей-офф амстердамцы выбили обладателя трофея "Реал" и чемпиона Италии "Ювентус", тогда как английский клбу взял верх над дортмундской "Боруссией" и "Манчестер Сити".

Прежде команды встречались в еврокубках лишь раз. "Тоттенхэм" разгромил "Аякс" в первом круге Кубка кубков-1981/82 с общим счетом 6:1.

Вообще обе команды давно не были представлены в полуфинале главного клубного турнира Европы. "Аякс" в последний раз играл на этой стадии Лиги чемпионов в 1997 году, а "Тоттенхэм" лишь раз добирался до 1/2 финала Кубка европейских чемпионов, и было это 57 лет назад в дебютном для "шпор" розыгрыше.

В предстоящем матче "Тоттенхэм" остался без ведущих футболистов. Кроме травмированного Харри Кейне также игру пропутит дисквалифицированный Сон Хын Мин. Однако нет никаких сомнений, что команда Маурисио Почеттино оставит на поле все силы. У "Аякса" проблем с составом немного меньше: после травм восстанавливаются Хассан Банде и Нуссаир Мазрауи.

Ориентировочные составы:

"Тоттенхэм": Льорис; Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Роуз; Дайер, Ваньяма, Эриксен; Алли, Лукас; Льоренте

Не сыграют: Кейн, Ламела, Орье, Уинкс, Сон

"Аякс": Онана; Тальяфико, Блинд, ле Лихт, Мазрауи; де Йонг, ван де Беек, Шене; Нерес, Тадич, Зиеш

Под вопросом: Банде