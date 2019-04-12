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Форвард "Тоттенхэма" пропустит ближайшие матчи сборной Англии

Новости » Спорт    12.04.2019 - 10:51
Форвард "Тоттенхэма" пропустит ближайшие матчи сборной Англии
Фото: Гарри Кейн (tottenhamhotspur.com)

Кейн из-за травмы не сыграет в Лиге наций

"Тоттенхэм Хоттспур" проинформировал о состоянии здоровья нападающего Гарри Кейна, получившего повреждение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:0). Об этом сообщается на официальном сайте "шпор".

"Харри Кейн получил травму боковой мышцы левой лодыжки. Срок восстановления станет известен в течение недели, когда будут проведены дополнительные анализы", - сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Однако по информации издания The Telegraph, нападающий пропустит до трех месяцев и не сыграет за сборную Англии в Лиге наций.

В текущем сезоне 25-летний Харри Кейн провел 39 матчей за "Тоттенхэм", забил 24 мяча и отдал шесть голевых передач. 

Ответный матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм Хотспур" пройдет 17 апреля в Манчестере на стадионе "Этихад". Начало матча - в 22:00 по Киеву.

Сборная Англии в полуфинале Лиги наций 6 июня сыграет с командой Голландии.

Напомним, Кейн покинул стадион после матча с "Манчестер Сити" на костылях.

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