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"Тоттенхэм" в матче с "Манчестер Сити" вырвал путевку в полуфинал Лиги чемпионов

Новости » Спорт    18.04.2019 - 00:04
"Тоттенхэм" в матче с "Манчестер Сити" вырвал путевку в полуфинал Лиги чемпионов

Спасительный гол "горожан" в компенсированное время был отменен судьей

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" на стадионе "Этихад" уступил "Манчестер Сити" со счетом 3:4, но обеспечил себе путевку в полуфинал за счет домашней победы (1:0).

Уже в стартовые 11 минут команды забили по два мяча, установив рекорд турнира по скорострельности в этот временной промежуток. Сначала отличился Рахим Стерлинг, затем дублем отметился Сон Хын Мин, после чего счет сравнял Бернарду Силва. На 21 минуте свой второй гол в игре забил Стерлинг.

Во втором тайме Серио Агуэро в четвертый раз огорчил Уго Льориса. Однако на 73 минуте после подачи углового Фернандо Льоренте свел преимущество "горожан" до минимума. В компенсированное время Сити забил спасительный гол, который был отменен после пересмотра момента судьей.

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