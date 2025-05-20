"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": де дивитися фінал Ліги Європи, прогноз на матч

У середу, 21 травня 2025 року, відбудеться фінал Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25. За престижний трофей зійдуться дві англійські команди - "Тоттенгем" та "Манчестер Юнайтед".
РБК-Україна розповідає, де дивитися матч онлайн і кому прогнозують перемогу.
Фінальний матч Ліги Європи відбудеться у на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао. Початок зустрічі заплановано на 22:00 за київським часом.
В Україні пряму трансляцію цього поєдинку ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO. Трансляція буде доступна на каналі "MEGOGO Футбол 1" за наявності відповідної підписки ("Спорт", "Максимальна", "Максимальна + благодійність", MEGOPACK XL). Коментувати поєдинок будуть Володимир Звєров і Олександр Новак.
Також текстова онлайн-трансляція матчу буде доступна на спортивних сайтах.
Аналітична платформа Opta запустила симуляцію майбутнього фіналу на базі свого суперкомп’ютера, який обробив тисячі сценаріїв на основі статистичних моделей, форми команд та індивідуальних показників гравців.
Шанси на перемогу за підрахунками суперкомп’ютера:
Решта 27,3% сценаріїв передбачають додатковий час або серію пенальті.
Перемога у Лізі Європи принесе "червоним дияволам" перший великий трофей за тривалий час. МЮ виграв Лігу Європи востаннє у 2017 році під керівництвом Жозе Моурінью.
"Тоттенгем" також має шанс виграти перший єврокубковий трофей із 1984 року.
Але головне - це те, що переможець Ліги Європи автоматично отримує путівку до групового етапу Ліги Чемпіонів наступного сезону. Враховуючи катастрофічне становище обох клубів у внутрішньому чемпіонаті, цей матч - єдиний варіант порятунку для повернення до еліти європейського футболу.
Нагадаємо, що на шляху до фіналу "Тоттенгем" здолав "Буде-Глімт" у півфіналі, "Айнтрахт" на стадії 1/4 та нідерландський АЗ в 1/8 фіналу.
"Манчестер Юнайтед" у півфіналі переміг іспанський "Атлетік", у чвертьфіналі - французький "Ліон", а в 1/8 - "Реал Сосьєдад".
У фіналі Ліги Європи працюватиме німецька бригада арбітрів на чолі з Феліксом Цваєром. Йому допомагатимуть Роберт Кемптер та Крістіан Дітц. Четвертим арбітром призначено італійця Мауріціо Маріані.
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