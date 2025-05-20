"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": где смотреть финал Лиги Европы, прогноз на матч

В среду, 21 мая 2025 года, состоится финал Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25. За престижный трофей сойдутся две английские команды - "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".
РБК-Украина рассказывает, где смотреть матч онлайн и кому прогнозируют победу.
Финальный матч Лиги Европы состоится в на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.
В Украине прямую трансляцию этого поединка эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO. Трансляция будет доступна на канале "MEGOGO Футбол 1" при наличии соответствующей подписки ("Спорт", "Максимальная", "Максимальная + благотворительность", MEGOPACK XL). Комментировать поединок будут Владимир Зверов и Александр Новак.
Также текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на спортивных сайтах.
Аналитическая платформа Opta запустила симуляцию будущего финала на базе своего суперкомпьютера, который обработал тысячи сценариев на основе статистических моделей, формы команд и индивидуальных показателей игроков.
Шансы на победу по подсчетам суперкомпьютера:
Остальные 27,3% сценариев предусматривают дополнительное время или серию пенальти.
Победа в Лиге Европы принесет "красным дьяволам" первый большой трофей за долгое время. МЮ выиграл Лигу Европы в последний раз в 2017 году под руководством Жозе Моуринью.
"Тоттенхэм" также имеет шанс выиграть первый еврокубковый трофей с 1984 года.
Но главное - это то, что победитель Лиги Европы автоматически получает путевку в групповой этап Лиги Чемпионов в следующем сезоне. Учитывая катастрофическое положение обоих клубов во внутреннем чемпионате, этот матч - единственный вариант спасения для возвращения в элиту европейского футбола.
Напомним, что на пути к финалу "Тоттенхэм" одолел "Буде-Глимт" в полуфинале, "Айнтрахт" на стадии 1/4 и нидерландский АЗ в 1/8 финала.
"Манчестер Юнайтед" в полуфинале победил испанский "Атлетик", в четвертьфинале - французский "Лион", а в 1/8 - "Реал Сосьедад".
В финале Лиги Европы будет работать немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цваером. Ему будут помогать Роберт Кемптер и Кристиан Дитц. Четвертым арбитром назначен итальянец Маурицио Мариани.
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