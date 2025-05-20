"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": где смотреть финал Лиги Европы, прогноз на матч

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": где смотреть финал Лиги Европы

Финальный матч Лиги Европы состоится в на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

В Украине прямую трансляцию этого поединка эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO. Трансляция будет доступна на канале "MEGOGO Футбол 1" при наличии соответствующей подписки ("Спорт", "Максимальная", "Максимальная + благотворительность", MEGOPACK XL). Комментировать поединок будут Владимир Зверов и Александр Новак.

Также текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на спортивных сайтах.

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": прогноз на матч

Аналитическая платформа Opta запустила симуляцию будущего финала на базе своего суперкомпьютера, который обработал тысячи сценариев на основе статистических моделей, формы команд и индивидуальных показателей игроков.

Шансы на победу по подсчетам суперкомпьютера:

"Тоттенхэм" имеет 37,5% шансов на победу в основное время

"Манчестер Юнайтед" имеет 35,2% шансов выиграть в основное время

Остальные 27,3% сценариев предусматривают дополнительное время или серию пенальти.



Почему этот матч важен для МЮ и "Тоттенхэма"

Победа в Лиге Европы принесет "красным дьяволам" первый большой трофей за долгое время. МЮ выиграл Лигу Европы в последний раз в 2017 году под руководством Жозе Моуринью.

"Тоттенхэм" также имеет шанс выиграть первый еврокубковый трофей с 1984 года.

Но главное - это то, что победитель Лиги Европы автоматически получает путевку в групповой этап Лиги Чемпионов в следующем сезоне. Учитывая катастрофическое положение обоих клубов во внутреннем чемпионате, этот матч - единственный вариант спасения для возвращения в элиту европейского футбола.