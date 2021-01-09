Тотальный блэкаут: в Пакистане произошел масштабный сбой в электросети

В Пакистане произошло масштабное отключение электроэнергии. Вся страна оказалась без света.

Об этом сообщает телекомпания Dawn.

Причиной масштабного сбоя в электросети, по словам федерального министра энергетики Омара Аюба, является внезапное падение частоты в национальной системе распределения электроэнергии (. Частота внезапно упала с 50 до нуля.

Сейчас федеральные власти расследуют причину падения частоты в

В то же время федеральный министр информации Шибли Фараз заявил, что отключение электроэнергии произошло из-за "технической неисправности" в системе

Напомним, прошлой осенью через мощный ураган в США без электроснабжения остались более 1 млн американцев. Обесточивание коснулось Луизианы, Оклахомы, Миссисипи и Алабамы.

Кроме того, в декабре в Ивано-Франковской области из-за непогоды были обесточены 6 населенных пунктов. Еще в более 20 населенных пунктах были проблемы с электроснабжением.