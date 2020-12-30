ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Ивано-Франковской области непогода обесточила 6 населенных пунктов

Ивано-Франковская область, Среда 30 декабря 2020 13:02
В Ивано-Франковской области непогода обесточила 6 населенных пунктов
Фото: непогода оставила без света ряд населенных пунктов (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Ивано-Франковской области из-за сильного ветра без света остаются 6 населенных пунктов. Еще в 23 наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщает пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

"Без электроснабжения остаются 6 населенных пунктов полностью и 23 частично, 2 ЛЭП полностью и 17 ЛЭП частично, 78 ТП", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что из-за непогоды вчера почти два часа был обесточен водозабор КП "Надвирнаводоканал", из-за чего абонентам пришлось находиться без воды. Убытки, нанесенные непогодой уточняются, пострадавших нет.

Напомним, вчера непогода оставила без электричества 59 населенных пунктов, еще 86 - частично. Кроме того, в результате сильного ветра деревья падали на проезжие части и крыши домов.

Также РБК-Украина писало, что из-за непогоды в Карпатах туристам рекомендовали отказаться от похода в горы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Гидрометцентр

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь