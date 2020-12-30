В Ивано-Франковской области непогода обесточила 6 населенных пунктов

Фото: непогода оставила без света ряд населенных пунктов (РБК-Украина)

В Ивано-Франковской области из-за сильного ветра без света остаются 6 населенных пунктов. Еще в 23 наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщает пресс-служба Управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

"Без электроснабжения остаются 6 населенных пунктов полностью и 23 частично, 2 ЛЭП полностью и 17 ЛЭП частично, 78 ТП", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что из-за непогоды вчера почти два часа был обесточен водозабор КП "Надвирнаводоканал", из-за чего абонентам пришлось находиться без воды. Убытки, нанесенные непогодой уточняются, пострадавших нет.

Напомним, вчера непогода оставила без электричества 59 населенных пунктов, еще 86 - частично. Кроме того, в результате сильного ветра деревья падали на проезжие части и крыши домов.

Также РБК-Украина писало, что из-за непогоды в Карпатах туристам рекомендовали отказаться от похода в горы.