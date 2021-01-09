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Тотальний блекаут: у Пакистані стався масштабний збій в електромережі

Автор: Дмитро Левицький

У Пакистані сталося масштабне відключення електроенергії. Вся країна опинилася без світла.

Про це повідомляє телекомпанія Dawn.

Причиною масштабного збою в електромережі, за словами федерального міністра енергетики Омара Аюба, є раптове падіння частоти в національній системі розподілення електроенергії (. Частота раптово впала з 50 до нуля.

Зараз федеральна влада розслідує причину падіння частоти в

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Водночас федеральний міністр інформації Шиблі Фараз заявив, що відключення електроенергії сталося через "технічну несправність" в системі

Нагадаємо, минулої осені через потужний ураган у США без електропостачання лишилися понад 1 млн американців. Знеструмлення торкнулося Луїзіани, Оклахоми, Міссісіпі та Алабами.

Крім того, у грудні в Івано-Франківській області через негоду було знеструмлено 6 населених пунктів. Ще у понад 20 населених пунктах були проблеми з електропостачанням.

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