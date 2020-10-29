Ураган в США: без света остались более 1 млн человек

Фото: ураган (pixabay)

На территории штата Луизиана, на который обрушился ураган "Зета", произошло массовое отключение света. Также свет исчез и в других штатах.

Об этом сообщил портал poweroutage.us, который отслеживает ситуацию с энергоснабжением в США.

В Луизиане обесточены 530 212 потребителей, в Оклахоме - 326 197, в Миссисипи - 230 950, в Алабаме - 208 413.

По состоянию на сейчас, скорость ветра в пределах "Зета" достигает 48,6 м/с, что соответствует второй категории и не дотягивает к третьей категории по шкале Саффира - Симпсона. Ураган перемещается в северо-восточном направлении со скоростью около 10,8 м/с.

Напомним, в Новом Орлеане в результате стихии погиб 55-летний мужчина, его поразило током после того, как ветер повалил электроопору.

РБК-Украина сообщало, что в сентябре жителям некоторых районов Нового Орлеана (штат Луизиана) приказали покинуть свои дома. из-за тропического шторма "Салли", который приблизился к городу.