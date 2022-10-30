Фото: тотальна економія. Чи відключатиму світло у Києві сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Києві сьогодні, 30 жовтня, навряд чи обмежуватимуть електропостачання. Зазвичай у неділю споживання найнижче.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка в ефірі телемарафону.

"Сьогодні вже другий день відключень немає. Погода тепла, а в неділю зазвичай споживання найнижче за весь тиждень. Думаю, вечорі відключень не буде. Наразі енергетичної тривоги немає", - відзначив Коваленко.