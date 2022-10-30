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Тотальная экономия. Будут ли отключать свет в Киеве сегодня

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Воскресенье 30 октября 2022 12:26
Тотальная экономия. Будут ли отключать свет в Киеве сегодня Фото: тотальная экономия. Буду ли отключать свет в Киеве сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве сегодня, 30 октября, вряд ли будут ограничивать электроснабжение. Обычно в воскресенье потребление самое низкое.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко в эфире телемарафона.

"Сегодня уже второй день отключений нет. Погода теплая, а в воскресенье обычно потребление самое низкое за всю неделю. Думаю, вечером отключений не будет. Сейчас энергетической тревоги нет", - отметил Коваленко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что энергетики уже вернули свет для 2300 домохозяйств в трех населенных пунктах Донецкой области.

Тем временем в Энергодаре в результате вражеских обстрелов исчез свет в большей части города.

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