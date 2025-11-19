Total black і атлас: дружина Усика показала один із головних модних трендів сезону

Який "лук" вибрала дружина Усика

Образ Катерини підібраний повністю з чорних речей та аксесуарів, що традиційно вважається одним з найбільш універсальних та елегантних рішень. Водночас акцент зроблено не на кольорі, а на фактурі тканини.

Вона вибрала комплект, що за кроєм нагадує спортивний костюм або піжамний сет, але створений з атласної тканини з характерним блиском. Саме цей матеріал дає змогу створити ефект вишуканості без зайвих деталей.

Катерина Усик показала модний "лук" (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Верх комплекту - це куртка-бомбер на блискавці, виконана в relaxed-силуеті.

Спущена лінія плечей, м'які складки та легкий об'єм надають образу невимушеності й водночас зберігають відчуття продуманості.

Атлас у верхній частині створює характерний блиск, який контрастує зі звичним спортивним кроєм і робить лук візуально дорожчим.

Штани також мають вільний, прямий крій, що відповідає тренду на oversize. Завдяки гладкій поверхні тканини низ утворює плавні лінії руху, що надає образу динамічності.

Стилісти зазначають, що такий підхід ілюструє одну з головних тенденцій сучасної моди - контрасти, коли спортивні або звичайні форми поєднуються з преміальними матеріалами.

Саме це поєднання дає змогу створювати ефектні й водночас практичні образи, що легко адаптуються під вечірні виходи, зйомки чи міські прогулянки.

Аксесуари в образі - стримані, вони роблять акцент на практичності. На одному з фото вона доповнює комплект великою чорною шкіряною сумкою з матової фактури. Такий аксесуар забезпечує структурність і врівноважує блиск тканини, зберігаючи загальну гармонію образу.

Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Куди можна піти в такому образі

Вечірні виходи та ресторани - блискуча фактура надає образу святковості, але при цьому він залишається мінімалістичним і витонченим.

- блискуча фактура надає образу святковості, але при цьому він залишається мінімалістичним і витонченим. Міські прогулянки й шопінг - комфортний крій oversize і практичні аксесуари роблять комплект зручним для активного дня.

- комфортний крій oversize і практичні аксесуари роблять комплект зручним для активного дня. Фотосесії та блогінг - контраст спортивного силуету з преміальним матеріалом має ефектний вигляд на фото та відео і підкреслює стиль.

- контраст спортивного силуету з преміальним матеріалом має ефектний вигляд на фото та відео і підкреслює стиль. Неформальні зустрічі та кав'ярні - total black у поєднанні з атласом створює модний, але невимушений вигляд, придатний для дружніх або робочих зустрічей у неформальній атмосфері.

Образ Катерини Усик показує, що сучасний total black не обмежується класикою: гра фактур, легкий oversize і преміальні матеріали дають змогу створювати елегантні, зручні й універсальні луки для різних подій.

Дружина Усика задає тренди (фото: instagram.com/usyk_kate1505)