Усик змінив зачіску і показався на пристрасних фото з дружиною: як змінився боксер

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик несподівано змінив імідж. У новій фотосесії з дружиною Катериною боксер позував вже з новою зачіскою.

Як повідомляє РБК-Україна , "свіжі" кадри з Усиком на своїй сторінці в Instagram показала його обраниця.

Як змінився боксер

Пара постала у стримано розкішному, стильному й навіть трошки провокаційному фотосеті. На фото помітно, що боксер змінив зачіску та увесь образ, він став стриманішим, елегантнішим.

Олександр Усик та його дружина (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Усик та його дружина позували у лаконічних темних образах. На одному з кадрів боксер обіймає Катерину, на інших вони стоять поруч.

Усик змінив зачіску та показався з дружиною (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Фото витримано у темній атмосфері, яка підсилює пристрасть та певну драматичність, дозволяє сконцентруватися на деталях - позах, жестах та поглядах.

Фотосесія викликала жваву реакцію в мережі, адже спортсмен та його дружина нечасто діляться подібними кадрами. У коментарях юзери пишуть:

"Чудова фотосесія і прекрасні ви"

"Неймовірні"

"Яка пара!"

"Дуже вдала фотосесія".

Яку зачіску носив Усик раніше

Боксер нерідко змінює образ. Але зазвичай він обирає короткі стрижки, іноді боксер навіть повністю голив голову. А ще чемпіон приміряв вуса.

Зачіски Усика (фото: Getty Images)

Тому його оновлений імідж та подовжена зачіска вразили фанів.