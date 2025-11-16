ua en ru
Нд, 16 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Усик змінив зачіску і показався на пристрасних фото з дружиною: як змінився боксер

Неділя 16 листопада 2025 19:06
UA EN RU
Усик змінив зачіску і показався на пристрасних фото з дружиною: як змінився боксер Олександр Усик та його дружина Катерина (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Поліна Іваненко

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик несподівано змінив імідж. У новій фотосесії з дружиною Катериною боксер позував вже з новою зачіскою.

Як повідомляє РБК-Україна, "свіжі" кадри з Усиком на своїй сторінці в Instagram показала його обраниця.

Як змінився боксер

Пара постала у стримано розкішному, стильному й навіть трошки провокаційному фотосеті. На фото помітно, що боксер змінив зачіску та увесь образ, він став стриманішим, елегантнішим.

Усик змінив зачіску і показався на пристрасних фото з дружиною: як змінився боксерОлександр Усик та його дружина (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Усик та його дружина позували у лаконічних темних образах. На одному з кадрів боксер обіймає Катерину, на інших вони стоять поруч.

Усик змінив зачіску та показався з дружиною (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Фото витримано у темній атмосфері, яка підсилює пристрасть та певну драматичність, дозволяє сконцентруватися на деталях - позах, жестах та поглядах.

Фотосесія викликала жваву реакцію в мережі, адже спортсмен та його дружина нечасто діляться подібними кадрами. У коментарях юзери пишуть:

  • "Чудова фотосесія і прекрасні ви"
  • "Неймовірні"
  • "Яка пара!"
  • "Дуже вдала фотосесія".

Яку зачіску носив Усик раніше

Боксер нерідко змінює образ. Але зазвичай він обирає короткі стрижки, іноді боксер навіть повністю голив голову. А ще чемпіон приміряв вуса.

Зачіски Усика (фото: Getty Images)

Тому його оновлений імідж та подовжена зачіска вразили фанів.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик Новини шоу-бізнесу Бокс Зірки шоу-бізнесу
Новини
Зеленський: наші ТЕС і видобуток газу стали мішенями для ракет і дронів РФ
Зеленський: наші ТЕС і видобуток газу стали мішенями для ракет і дронів РФ
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе