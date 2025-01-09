На ТОТ українці без паспорта РФ не зможуть укласти шлюб, - ЦНС

Найближчим часом жителі тимчасово окупованих територій без паспорта РФ не зможуть укласти шлюб. Таким чином загарбники намагаються повністю асимілювати населення захоплених районів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що обмеження набере чинності з 5 лютого.
Крім цього, зазначають у Центрі, відповідно до нових окупаційних норм путінського закону "Про правове становище іноземних громадян у РФ", з 2025 року до іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних підстав для перебування в Росії (зокрема, на тимчасово окупованих територіях України), ворог буде застосовувати режим висилки.
"Нагадаємо, що поліцаї у рамках так званого держконтролю за мігрантами отримують право на доступ до житла та інших приміщень, у яких фактично проживають такі українці, які не змінили громадянство", - зазначають у ЦНС.
Нагадаємо, днями на окупованих територіях України запрацював реєстр українців, які не отримали паспорт Росії. Крім оформлення шлюбу, людям без паспорта РФ заборонять користуватися банками, реєструвати нерухомість і керувати транспортом.
З 1 січня загарбники позбавили українців без паспорта РФ на отримання ліків за пільговою системою.
Крім того, з 5 березня на ТОТ запрацює закон, що дозволить людям поліцейським проникати до помешкань людей без російського громадянства.
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