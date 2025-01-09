На ТОТ українці без паспорта РФ не зможуть укласти шлюб, - ЦНС

Зазначається, що обмеження набере чинності з 5 лютого.

Крім цього, зазначають у Центрі, відповідно до нових окупаційних норм путінського закону "Про правове становище іноземних громадян у РФ", з 2025 року до іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних підстав для перебування в Росії (зокрема, на тимчасово окупованих територіях України), ворог буде застосовувати режим висилки.

"Нагадаємо, що поліцаї у рамках так званого держконтролю за мігрантами отримують право на доступ до житла та інших приміщень, у яких фактично проживають такі українці, які не змінили громадянство", - зазначають у ЦНС.