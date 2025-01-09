На ВОТ украинцы без паспорта РФ не смогут заключить брак, - ЦНС

В ближайшее время жители временно оккупированных территорий без паспорта РФ не смогут заключить брак. Таким образом захватчики пытаются полностью ассимилировать население захваченных районов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что ограничение вступит в силу с 5 февраля.
Кроме того, отмечаеют в Центре, согласно новым оккупационным нормам путинского закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ", с 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, которые не имеют законных оснований для пребывания в России (в частности, на временно оккупированных территориях Украины), враг будет применять режим высылки.
"Напомним, что полицаи в рамках так называемого госконтроля за мигрантами получают право на доступ к жилью и другим помещениям, в которых фактически проживают такие украинцы, которые не изменили гражданство", - отмечают в ЦНС.
Напомним, на днях на оккупированных территориях Украины заработал реестр украинцев, которые не получили паспорт России. Кроме оформления брака, людям без паспорта РФ запретят пользоваться банками, регистрировать недвижимость и управлять транспортом.
С 1 января захватчики лишили украинцев без паспорта РФ на получение лекарств по льготной системе.
Кроме того, с 5 марта на ВОТ заработает закон, который позволит людям полицейским проникать в помещения людей без российского гражданства.
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