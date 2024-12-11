На ТОТ позбавлять прав на проживання українців, що відмовляються брати паспорт РФ, - ЦНС

У прийдешньому році на тимчасово окупованих територіях позбавлять права на проживання українцям, що відмовляються здобувати громадянство РФ. Також людям обмежать низку соціальних прав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
З січня 2025 року загарбники мають намір позбавити прав на проживання "особам без громадянства" на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).
Цими "особами" є місцеві жителі, яких ворог робить "нелегальними мігрантами" в їхніх же рідних домівках. Після зміни статусу, українців обмежать у правах на медицину, роботу й соціальні пільги.
"Наразі працівники російських окупаційних адміністрацій інформують всі підконтрольні підприємства щодо обов’язкової паспортизації робітників та погрожують звільненням у разі відмови", - йдеться у повідомленні.
На тимчасово захоплених територіях України російські загарбники активно застосовують терор і тоталітарні методи адміністративного управління.
Так, на ТОТ більшість шкіл закрили їдальні через нестачу працівників.
Також в окупованих районах бракує поліцейських, тому загарбники агітують школярів іти працювати в поліцію.
Крім того, школярів закликають доносити на нелояльних до окупантів людей.
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