На ВОТ лишат прав на проживание украинцев, отказывающихся брать паспорт РФ, - ЦНС

С января 2025 года захватчики намерены лишить прав на проживание "лицам без гражданства" на временно оккупированных территориях (ВОТ).

Этими "лицами" являются местные жители, которых враг делает «нелегальными мигрантами» в их же родных домах. После изменения статуса, украинцев ограничат в правах на медицину, работу и социальные льготы.

"Сейчас работники российских оккупационных администраций информируют все подконтрольные предприятия об обязательной паспортизации рабочих и угрожают увольнением в случае отказа", - говорится в сообщении.