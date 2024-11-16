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РФ агітує школярів в окупації бути поліцейськими: ЦНС назвал причину

Субота 16 листопада 2024 15:39
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РФ агітує школярів в окупації бути поліцейськими: ЦНС назвал причину Фото: шеврон "Поліція Росії" (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У росіян на тимчасово окупованих територіях України спостерігається дефіцит поліцейських. У зв'язку з цим ворог агітує школярів йти в поліцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, росіяни агітують школярів після закінчення школи проходити скорочені курси та після досягнення повноліття йти служити в поліцію на нижчі посади.

Таким чином, ворог хоче заповнити дефіцит кадрів. Ба більше, окупанти спростити вимоги для кандидатів. Російські загарбники готові брати людей без вступних іспитів в донецький філіал "академії МВС", щоб ті згодом "ставали ляльковими офіцерами в репресивній структурі".

В кінці публікації Центр національного спротиву зауважив, що Росія - це країна, де соціальний ліфт можливий при умові служіння владі.

"Проте служіння це зазвичай нетривале й шкідливе для здоров'я", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні в ЦНС повідомили, що в окупованому Старобільську Луганської області росіяни організували пропагандистські рейди місцевими школами. Зокрема, старшокласників агітували вступити до лав збройних сил Росії.

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