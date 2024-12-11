На ТОТ позбавлять прав на проживання українців, що відмовляються брати паспорт РФ, - ЦНС

У прийдешньому році на тимчасово окупованих територіях позбавлять права на проживання українцям, що відмовляються здобувати громадянство РФ. Також людям обмежать низку соціальних прав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

З січня 2025 року загарбники мають намір позбавити прав на проживання "особам без громадянства" на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Цими "особами" є місцеві жителі, яких ворог робить "нелегальними мігрантами" в їхніх же рідних домівках. Після зміни статусу, українців обмежать у правах на медицину, роботу й соціальні пільги.

"Наразі працівники російських окупаційних адміністрацій інформують всі підконтрольні підприємства щодо обов’язкової паспортизації робітників та погрожують звільненням у разі відмови", - йдеться у повідомленні.