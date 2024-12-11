На ВОТ лишат прав на проживание украинцев, отказывающихся брать паспорт РФ, - ЦНС
В предстоящем году на временно оккупированных территориях лишат права на проживание украинцев, которые отказываются от гражданства РФ. Также людям ограничат ряд социальных прав.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
С января 2025 года захватчики намерены лишить прав на проживание "лицам без гражданства" на временно оккупированных территориях (ВОТ).
Этими "лицами" являются местные жители, которых враг делает «нелегальными мигрантами» в их же родных домах. После изменения статуса, украинцев ограничат в правах на медицину, работу и социальные льготы.
"Сейчас работники российских оккупационных администраций информируют все подконтрольные предприятия об обязательной паспортизации рабочих и угрожают увольнением в случае отказа", - говорится в сообщении.
Ситуация на оккупированных территориях Украины
На временно захваченных территориях Украины российские захватчики активно применяют террор и тоталитарные методы административного управления.
Так, на ВОТ большинство школ закрыли столовые из-за нехватки работников.
Также в оккупированных районах не хватает полицейских, поэтому захватчики агитируют школьников идти работать в полицию.
Кроме того, школьников призывают доносить на нелояльных к оккупантам людей.
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