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На ВОТ лишат прав на проживание украинцев, отказывающихся брать паспорт РФ, - ЦНС

Среда 11 декабря 2024 23:49
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На ВОТ лишат прав на проживание украинцев, отказывающихся брать паспорт РФ, - ЦНС Фото: на ВОТ хотят лишать права на проживание украинцев без гражданства РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В предстоящем году на временно оккупированных территориях лишат права на проживание украинцев, которые отказываются от гражданства РФ. Также людям ограничат ряд социальных прав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

С января 2025 года захватчики намерены лишить прав на проживание "лицам без гражданства" на временно оккупированных территориях (ВОТ).

Этими "лицами" являются местные жители, которых враг делает «нелегальными мигрантами» в их же родных домах. После изменения статуса, украинцев ограничат в правах на медицину, работу и социальные льготы.

"Сейчас работники российских оккупационных администраций информируют все подконтрольные предприятия об обязательной паспортизации рабочих и угрожают увольнением в случае отказа", - говорится в сообщении.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

На временно захваченных территориях Украины российские захватчики активно применяют террор и тоталитарные методы административного управления.

Так, на ВОТ большинство школ закрыли столовые из-за нехватки работников.

Также в оккупированных районах не хватает полицейских, поэтому захватчики агитируют школьников идти работать в полицию.

Кроме того, школьников призывают доносить на нелояльных к оккупантам людей.

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